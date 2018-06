Grand jury klaagt Harvey Weinstein aan voor verkrachting 01 juni 2018

Een 'grand jury' in New York heeft ex-filmmagnaat Harvey Weinstein aangeklaagd voor seksueel geweld. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en gedwongen orale seks. Een grand jury onderzoekt achter gesloten deuren bewijzen van mogelijke misdrijven in een zaak en moet beslissen of iemand effectief wordt aangeklaagd. De beschuldigingen tegen Weinstein komen overeen met de aanklacht die het openbaar ministerie vorige week formuleerde. Verschillende vrouwen in de Amerikaanse filmindustrie beschuldigen de producent van seksueel misbruik. De advocaat van Weinstein zei vorige week dat zijn cliënt onschuldig is. Hij kwam vrij dankzij de betaling van een borgsom van enkele miljoenen, maar moet wel een enkelband dragen.

