Granaten ontploffen in rustige woonwijk 18 februari 2020

Een rustige woonwijk in Kalmthout is zondagnacht rond 3.30 uur opgeschrikt door twee granaatinslagen. De springtuigen werden in de voortuin van een woning gegooid. De geviseerde bewoner F. V. en enkele buren hoorden 's nachts wel twee luide knallen, maar lieten het daar verder bij. Pas 's morgens zag de bewoner dat er schade was aan de ramen en dat er inslagen waren in de voordeur. Daarop belde hij de politie. De ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie kwamen ter plaatse.