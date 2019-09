Exclusief voor abonnees Granaat gevonden in Antwerpse haven 05 september 2019

In de Antwerpse haven is gisterochtend een handgranaat gevonden. De weg werd een tijdlang afgesloten en één bedrijf uit de omgeving, logistiek dienstverlener Commodity Centre Belgium, werd preventief ontruimd. Het springtuig werd om 7.10 uur gevonden in de Noorderlaan. "De granaat bevond zich tussen een voertuig en een gebouw en de veiligheidspin zat er nog in", klonk het bij de federale politie. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en nam de granaat mee. De straat is opnieuw open voor verkeer, en ook de werknemers van het ontruimde bedrijf konden opnieuw aan het werk. Wie verantwoordelijk is voor het explosief en wat het doelwit was, is niet bekend. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband is met de vele incidenten met granaten in het kader van de Antwerpse drugsoorlog. Begin deze week rukte DOVO nog uit voor een handgranaat die in Borgerhout ontplofte. (CVDP)

