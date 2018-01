Grammy's in 't zwart-wit 30 januari 2018

Bruno Mars is de grote slokop geworden van de 60ste Grammy Awards, die in de nacht van zondag op maandag werden uitgereikt in New York. Hij kreeg zes prijzen, waaronder Album van het Jaar voor '24K Magic' en Lied van het Jaar voor 'That's What I Like'. Hét optreden van de avond was echter dat van Kesha. In het wit gekleed en samen met vijf andere vrouwelijke artiesten - onder wie Cyndi Lauper - bracht ze haar single 'Praying' als protestsong tegen seksuele intimidatie in Hollywood. Kesha beschuldigde haar ex-platenbaas van seksueel misbruik. Op het einde van haar optreden barstte ze in tranen uit. Ook op de rode loper spraken de sterren hun steun uit voor de Time's Up-beweging, die opkomt voor vrouwenrechten, door - net als bij de Golden Globes - in het zwart gekleed te gaan en een witte roos te dragen.

