Graftombe Karl Marx al twee keer in één maand geschonden 18 februari 2019

Het graf van Karl Marx is voor de tweede keer in een maand tijd het slachtoffer geworden van vandalen. De boodschappen 'Memorial voor bolsjewistische Holocaust', 'Doctrine van haat' en 'Architect van genocide' werden in rode verf op de gedenksteen van de Duitse filosoof geschilderd op Highgate Cemetery, een begraafplaats in Londen. Op 4 februari werd de steen al met een hamer toegetakeld. Toen probeerden vandalen de letters van Marx' naam van het marmer te verwijderen. Het graf kan de jongste jaren op meer belangstelling rekening van jongeren. Marx, die leefde tussen 1818 en 1883, en zijn filosofie krijgen sinds de internationale financiële crisis van 2008 weer meer aandacht. Maar het vandalisme toont dat de grondlegger van de arbeidersbeweging en sleutelfiguur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme niet bij iedereen even hoog in aanzien staat.

