Grafkamer farao slaat energie op 01 augustus 2018

Ze zijn meer dan 3.000 jaar oud, maar tot op vandaag blijven de piramides in Egypte verbazingwekkende geheimen prijsgeven. Een internationaal onderzoeksteam van de ITMO Universiteit van Sint-Petersburg en het Laser Centrum van Hannover heeft ontdekt dat de piramide van Cheops dankzij haar structuur en vorm fungeert als een zeer efficiënte opslagruimte voor energie. De wetenschappers onderzochten het effect van elektrische golven en magnetische straling op de piramide en stelden vast dat het bouwwerk de capaciteit heeft om elektromagnetische energie op te slaan in haar verborgen binnenruimtes, waaronder de grafkamers met de gemummificeerde overblijfselen van farao Cheops - in wiens opdracht het iconische monument werd opgetrokken - en zijn vrouw. Onder de piramide bevindt zich een onafgewerkte, ondergrondse kamer met dezelfde verbluffende eigenschap. De onderzoekers sluiten evenwel uit dat de oude Egyptenaren op de hoogte waren van de bijzondere capaciteiten van hun bouwwerk. "Wellicht gaat het gewoon om toeval", klinkt het. Intussen maken de wetenschappers zich wel sterk dat hun ontdekking de komende jaren ook haar ingang zal vinden in praktische toepassingen. Zo willen ze de interne structuur van piramides op minischaal reconstrueren om ultraefficiënte zonnecellen of uiterst gevoelige sensoren te ontwikkelen.

