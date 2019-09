Exclusief voor abonnees Graffitispuiter opgepakt die viertal cafés in de Overpoort 'tagde' 20 september 2019

De Gentse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man opgepakt die op meerdere cafés in de Overpoortstraat 'graffiti-tags' gespoten had. Het zijn kleine gestileerde handtekeningen of symbolen, maar zo kort voor de terugkeer van de studenten kunnen de uitbaters de verf missen als kiespijn. 's Nachts gevels in de Overpoortstraat bekladden en geen buitenwipper tegen het lijf lopen: tijdens het academiejaar zou het een huzarenstukje zijn. Maar in de laatste kalme week voor de Student Kick-Off wist een graffitispuiter donderdagochtend toch zo'n viertal cafés te treffen. Onder andere de gevels van Cuba Libre en Bar Atlas moesten eraan geloven.

