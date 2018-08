Graffiti kost NMBS recordbedrag 4,1 miljoen euro 13 augustus 2018

De NMBS heeft vorig jaar een recordbedrag van 4,1 miljoen euro moeten spenderen om graffiti weg te halen van treinen. 132.800 m² verf moest worden weggespoten. Dat is bijna 40.000 m² meer dan in 2015. In acht jaar tijd is er sprake van meer dan een verdrievoudiging van de kost. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB spendeerde vorig jaar 456.000 euro om 75.000 tags, graffiti en wildgeplakte affiches en stickers te verwijderen in metrostations. Daar kwam nog eens 368.000 euro bij om die te verwijderen van de voertuigen. Bij De Lijn valt het nogal mee, met vorig jaar slechts een tiental gevallen - vooral op de kusttram. Voor heel 2017 kostte het verwijderen van graffiti de Vlaamse vervoersmaatschappij amper 50.000 euro.

