Gps moet bewijzen dat koeien veel gewandeld hebben 13 augustus 2018

Om te bewijzen dat koeien wel degelijk veel gewandeld hebben - en dat de melk dus lekker en gezonder zou zijn - krijgen koeien binnenkort gps'en om de nek. In Nederland is die 'weidemelk' erg in trek en kunnen boeren die melk ook wat duurder verkopen. Alleen: hoe weet je als consument zeker dat een koe veel gewandeld heeft? Tot nu gebeurde die telling met de hand, maar het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ziet de oplossing in een klein zendertje dat elk dier rond de hals krijgt. Vlaamse onderzoekers hebben intussen al zo'n systeem ontwikkeld, met Europese steun. Zo wordt het niet alleen makkelijker om een weggelopen dier terug te vinden, je kan ook elke dag makkelijk nagaan hoeveel en waar de koe gewandeld heeft.

