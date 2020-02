Exclusief voor abonnees GP van China uitgesteld FORMULE 1 13 februari 2020

De Grote Prijs Formule 1 van China wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Dat bevestigde de Internationale Automobielfederatie FIA gisteren. De GP was voorzien op 19 april in Shanghai als vierde manche van het WK, dat op 15 maart begint in Melbourne. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd. Alle betrokken partijen (teams, wedstrijdpromotor, lokale overheid) zullen bestuderen of er een alternatief later op het jaar kan worden voorgesteld. De laatste keer dat een F1-race niet kon doorgaan, was in 2011. Toen werd de GP van Bahrein vanwege politieke spanningen in het land geschrapt. (YP)