Govea praat volgende week met Antwerp 27 juni 2019

00u00 0

Van Omar Govea is momenteel nog geen sprake op de Bosuil, maar de Mexicaan strijkt volgende week in België neer. Dan gaat hij met Antwerp aan tafel zitten. De Mexicaan kwam vorig seizoen traag op gang, maar werd in de play-offs een vaste waarde. De optie in zijn huurcontract woog te zwaar, maar met nog één jaar te gaan bij Porto zijn er toch nog mogelijkheden voor Antwerp om Govea aan te trekken. De middenvelder zegt niet langer op voorhand neen tegen een langer verblijf.

