Goudvink wordt vogel van 2020 19 december 2019

Vogelbescherming Vlaanderen heeft de goudvink uitgeroepen tot vogel van 2020. In de Vlaamse rode lijst van broedvogels staat de goudvink in de categorie 'bijna in gevaar'. Dat komt door haar kleine populatiegrootte: er zouden slechts 150 tot 280 broedparen in Vlaanderen zijn. Een erg ruwe schatting, want de vogels leven teruggetrokken en laten zich dus niet makkelijk tellen. In Wallonië wordt de populatie geschat op liefst 9.800 broedparen. Dat de goudvink daar talrijker voorkomt, heeft volgens Vogelbescherming Vlaanderen te maken met het verschil in bosoppervlakte.

