Gouden zondag voor Sweeck & Swings 13 januari 2020

't Was gisteren de dag van Sweeck & Swings, met Belgisch én Europees goud. Eerst beleefde Laurens Sweeck (26) zijn moment de gloire op het BK veldrijden in Antwerpen. Geëmotioneerd droeg hij zijn zege op aan Alfons 'Fokke' Sweeck, zijn pas overleden opa. Andere podiumplaatsen waren voor Eli Iserbyt en Toon Aerts. De nog steeds herstellende Wout van Aert werd knap vijfde. Een dik uur later was het aan Bart Swings om te schitteren op het EK schaatsen in Heerenveen. De 28-jarige Leuvenaar won de massastart en pakte zo voor het eerst goud op een groot toernooi. (TTV)