Gouden wissel Vlietinck scoort 70 seconden na invalbeurt 25 februari 2019

Scoren op Anderlecht, het is een jongensdroom voor elke voetballer die blauw-zwart gezind is. Zo ook voor Thibault Vlietinck, die uitgerekend in het Astridpark zijn eerste goal voor Club Brugge scoorde. Dit één minuut en tien seconden nadat hij als invaller zijn rentree vierde na maandenlang blessureleed. Daar waar de wissel van Cobbaut, die Vlietinck liet lopen, geen geslaagde was, hadden zowel Amuzu als Vlietinck wel een grote impact: "Fantastisch om mee te maken, hé. Na zo'n zware periode op die manier terugkeren... Dat maakt alles goed." Vlietinck kwam in de 82ste minuut in het veld en één minuut later was het prijs: "Ik had al enkele keren de bal geraakt, maar dit was mijn eerste goeie baltoets (lacht). Op dat moment weet je niet goed wat er gebeurt. Je ziet iedereen op je afkomen en de supporters zijn door het dolle heen. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak. Puur genieten. Nu moet ik voortwerken opdat ik de rest van het seizoen top ben." Vlietinck kampte met een hardnekkige liesblessure, die hem sinds de match in Charleroi op 10 november aan de kant hield. Dit nadat hij van Leko onder meer in drie van de zes CL-matchen een basisplaats kreeg. De vleugelspeler moet straks de concurrentie aangaan met in eerste instantie Dennis, maar ook met Mata en Cools voor een plaatsje op de rechterflank. Vlietinck was gisteren al de zestiende speler van Club die dit seizoen raak trof. Blauw-zwart heeft daarmee evenveel verschillende schutters als KV Oostende, geen enkele club doet beter. (TTV)

