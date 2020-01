Exclusief voor abonnees Gouden Vanaken trapt Anderlechtse hoop aan diggelen 20 januari 2020

00u00 0

Is de Goal van het Jaar 2020 nu al gemaakt? Weergaloos was het, hoe Hans Vanaken de 1-1 binnentrapte tegen Anderlecht. Met z'n linker dan nog. Wat maakt het hem uit? Rechts of links, ze zijn sinds woensdag allebei van puur goud.

Paars-wit kon de tribunes één helft lang in vervoering brengen. De fans applaudisseerden - zij hebben de hoop nog niet opgegeven.

Club liet Anderlecht uitrazen en sloeg dan toe: 1-2.

Of zoals Frank Vercauteren zei: "We verkleinen de kloof, maar we zijn er nog niet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis