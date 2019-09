Exclusief voor abonnees Gouden toilet van 1,1 miljoen gestolen bij Churchill 16 september 2019

In Blenheim Palace in het Engelse Oxfordshire, waar de vroegere Britse premier Winston Churchill is geboren en heeft gewoond, is een gouden toilet gestolen. Het kleinood van 18 karaat ter waarde van 1,1 miljoen euro kreeg de naam America en werd in 2016 vervaardigd door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. De wc-pot stond pas twee dagen in het paleis en maakte onderdeel uit van een speciale tentoonstelling, maar was eerder al in het Guggenheim in New York te spotten. Bezoekers konden de pot als gewoon toilet gebruiken - wel maar voor maximaal drie minuten, om wachtrijen te vermijden. De diefstal heeft tot heel wat schade geleid. Een 66-jarige verdachte is intussen aangehouden, maar de wc blijft zoek.

