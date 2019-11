Exclusief voor abonnees Gouden Sticks voor Van Aubel en Puvrez 12 november 2019

00u00 0

Hockey

Na 2012 en 2018 veroverde Florent Van Aubel (Dragons) voor de derde keer de Gouden Stick als beste speler in de nationale competitie. Van Aubel ging zondagavond op het 'Gala van de Gouden Stick' in Genval zijn Red Lions-ploeggenoten Tom Boon en Arthur De Sloover vooraf. "Je zal me nooit horen zeggen dat ik de beste ben, maar toch is het mooi om het van al die topspelers te halen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu