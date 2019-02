Gouden sportverhalen VOORGELEZEN 02 februari 2019

Het Russische WK-avontuur van de Rode Duivels, de negentien Belgische medailles op de Europese Kampioenschappen, het WK Goud voor de Red Lions: qua sportmomenten was 2018 een jaar om in te kaderen. Maar onze sportgeschiedenis telt nóg tal van verhalen die goud waard zijn. Bregt Brosens en Erik De Vroede van het sport- en olympisch museum Sportimonium doken met auteur Willem De Bock de archieven in en bundelden de boeiendse anekdotes in 'Ons Sportimonium'. 101 zijn het er: over de Ronde van Vlaanderen die ooit de verkoop van een krant moest boosten maar uitgroeide tot een van de mooiste koersen ter wereld, over de grandslamfinale tussen Clijsters en Henin in 2003, de huzarenstukjes van Jean-Michel Saive en andere gebeurtenissen en legendarische figuren uit zowat alle sportdisciplines.

