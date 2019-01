Gouden Schoen vrouwen Janice Cayman "Wullaert is favoriete" Hoe is het met de anderelaureaten van vorig jaar? 15 januari 2019

Een tweede Gouden Schoen: het zou in elk geval haar marktwaarde opdrijven, grappen we met Janice Cayman (30). Haar contract bij Montpellier, waar ze nochtans een belangrijke pion is, loopt aan het einde van het seizoen af en "er zijn nog geen gesprekken geweest". Met de pers was dat het voorbije kalenderjaar anders - nooit gaf Cayman zo veel interviews. "Wellicht als gevolg van de Gouden Schoen - hij staat bij mijn ouders op de kast, als bedanking voor alle inspanningen die zij voor mij geleverd hebben - maar ook wel door de populariteit bij de Red Flames. Het gebeurt nu af en toe dat iemand me op straat herkent. Een paar jaar geleden was dat nog ondenkbaar. We moeten die aandacht nu zien te behouden. Kwalificatie voor het EK in 2021 is een must." Met individuele prijzen is Cayman minder bezig. "Tessa (Wullaert, red.) is woensdag de favoriete." (PJC)

