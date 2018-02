Gouden Schoen op bezoek bij Blauw-Zwart 24 februari 2018

De Veurnse supportersclub Blauw-Zwart ontvangt maandag vanaf 19 uur Ruud Vormer in café De Botermand op de Grote Markt. "We zijn trots dat we dé sterkhouder van Club Brugge en winnaar van de Gouden Schoen konden strikken voor onze tweejaarlijkse ontmoeting met enkele spelers. Daarnaast komen nog een drietal andere A-kernspelers langs en uiteraard ook de mascottes: de Brugse Beren", laat voorzitter Pascal Sticker weten. Info: www.facebook.com/bzveurne. (GUS)