Gouden Schoen huppelt door Disneyland 23 januari 2019

De Gouden Schoen werd maandag in Disneyland gespot. Hans Vanaken en zijn vrouwtje Lauren trokken met ploegmaat Jelle Vossen en diens wederhelft Audrey naar Parijs voor een dagje Disneyland. Maar gisteren was het opnieuw bittere ernst op Jan Breydel. Club Brugge trainde door de hevige sneeuw op één van de kunstgrasvelden. De revaliderende spelers, die individueel trainen, ontbraken. Rezaei, Vlietinck, Danjuma, Vossen en Mitrovic trainden binnen. Fadiga (3 à 4 weken out) heeft geen spierblessure zoals eerder gemeld, maar een enkelprobleem. (TTV)

