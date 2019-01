Gouden randje voor Van Avermaet 02 januari 2019

Op de eerste dag van het nieuwe jaar wordt traditioneel een virtuele catwalk uitgerold in het peloton. Renners en teams showen hun 'nieuwe' outfits. Vaak gaat het om verwaarloosbare details in vergelijking met afgelopen seizoen. Maar Greg Van Avermaet na acht jaar het vuurrood en zwart van BMC zien inwisselen voor het schreeuwerige oranje van CCC: dat is toch wel even slikken. Gelukkig kreeg zijn persoonlijke shirt 'a touch of gold', een gouden mouwstreep op beide armen, verwijzend naar zijn olympische titel in Rio 2016. Hopelijk wordt 2019 ook een gouden jaar voor Van Avermaet. (JDK)

