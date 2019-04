Exclusief voor abonnees Gouden medaille voor 'Taboe' op tv-prijzen in New York 10 april 2019

Drie Belgische tv-reeksen hebben vannacht op het 'New York Festivals World's Best TV & Films Awards' een prijs binnengehaald. Eén-reeksen 'Taboe' en 'Down The Road' wonnen respectievelijk de Gouden en Zilveren Award in de categorie 'Reality TV Drama'. De VTM-fictiereeks 'Studio Tarara' behaalde de Bronzen Award in de categorie 'Drama'. Dit jaar dongen inzendingen uit vijftig landen mee naar een prijs op het Amerikaanse festival. "We zijn heel trots", zegt Tom Lenaerts van productiehuis Panenka, dat 'Taboe' maakte.

