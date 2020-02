Exclusief voor abonnees Gouden Genkse punten 22 februari 2020

00u00 0

De concurrentie zal gevloekt hebben. Racing Genk blijft ook na deze speeldag sowieso in de top zes, na drie gouden punten bij KV Kortrijk gisteravond. In een open wedstrijd, met kansen aan beide zijden, zorgde Dries Wouters met een knappe volley voor het enige doelpunt van de match: 0-1. Racing Genk bouwt zo zijn voorsprong op het nummer zeven KV Mechelen uit tot vier punten, Zulte Waregem en Anderlecht volgen op zeven punten. Vanavond ontvangt KV Mechelen Waasland-Beveren, Zulte Waregem trekt naar KV Oostende. Anderlecht speelt morgen tegen Eupen. Falen is zeker voor die laatste twee geen optie - 't wordt zelfs bij winst al moeilijk genoeg om de kloof nog te dichten... (PJC)

