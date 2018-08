Goud voor Vosté en Tas 20 augustus 2018

00u00 0

EK SKEELEREN

Mathias Vosté en Sandrine Tas hebben gisteren tijdens het EK skeeleren voor Belgische successen gezorgd. Beiden wonnen op de Mundialpiste in Oostende de 1.000 meter. Met Anke Vos en Stien Vanhoutte zegevierde Tas bovendien in de aflossingswedstrijd over drie kilometer. De verschillen op de eindstreep van de 1.000 meter waren in duizendsten van een seconde uit te drukken. Vosté bleef de Portugees Marreiro en de Fransman Giraudeau een fractie voor. Negentien duizendsten was het verschil tussen goud en zilver. Tas liet zich niet verrassen door haar rivale Lollobrigida uit Italië.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN