Exclusief voor abonnees Goud voor Paulien Couckuyt 15 juli 2019

00u00 0

ATLETIEK

Op het EK voor beloften in het Zweedse Gälve heeft Paulien Couckuyt goud veroverd op de 400m horden. Met haar 56.17 deed de atlete, die door Rudi Diels getraind wordt, ruim beter dan haar vorige besttijd van 57.11. "Op de laatste horde lag ik nog tweede achter de Italiaanse Olivieri. Zij kraakte en viel zelfs over de lijn, maar ik versloeg haar met vijf honderdsten", lachte Couckuyt. Zilver was er voor Elise Vanderelst in een tactische 1.500m en voor Kobe Vleminckx met 21.04 op de 200m. Hanne Maudens had eerder brons gehaald op de zevenkamp. Maar onze mannen kwalificeerden zich eveneens voor de eindstrijd in beide aflossingen. Kobe Vleminckx wist zo zijn tweede medaille binnen te halen, een bronzen in de 4x100m. In de 4x400m kwam er geen zesde medaille bij, want de tweede loper Camille Snyders liet de stok vallen, zodat Jonathan Sacoor niet eens in actie moest komen.

