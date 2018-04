Goud voor Nikiforov Beste EK voor Belgische mannen sinds 1997 30 april 2018

Een gouden en een zilveren medaille voor de Belgische mannen op het EK judo: het is straf wat Toma Nikiforov en Sami Chouchi presteerden in Tel Aviv. Nikiforov is pas de tiende Belgische man die Europees goud pakt. Bovendien deden de mannen slechts twee keer op 68 EK's beter: in 1997 (twee gouden en twee bronzen plakken) en in 1960 (tweemaal goud en één keer brons).

