Goud voor Derwael in Doha 24 maart 2018

Nina Derwael blijft uitstekend op dreef op de Wereldbeker in Doha. Nadat de 17-jarige turnster tijdens de kwalificaties al voor de beste score (15.233 punten) zorgde op de brug met ongelijke leggers, trok de Europese kampioene gisteren haar persoonlijke record in de toestelfinale nog verder op: 15.300 punten, meteen goed voor de gouden medaille. Vandaag treedt ze ook nog aan in de finale aan de balk. Rune Hermans werd vierde op de brug, met 13.833 punten, zij komt vandaag nog in de grondfinale aan bod. Dennis Goossens werd in de finale aan de ringen dan weer zevende met een score van 14.133 punten. (VH)