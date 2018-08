Goud kent slechtste week in 14 maanden 18 augustus 2018

Het goud heeft zijn zwakste week sinds mei vorig jaar achter de rug. De prijs van het edelmetaal zakte deze week met 3%. Voor een ounce goud werd in Londen gisteren 1.159,9 dollar betaald, het laagste peil sinds januari vorig jaar. Begin dit jaar kostte een ounce nog 1.366 dollar. De zwakke prestatie van het goud is des te opvallender, omdat het edelmetaal bekendstaat als veilige haven in turbulente tijden. Maar de sterkere dollar weegt op de goudprijs. Aangezien de prijs voor goud wordt uitgedrukt in dollar, wordt het voor alle niet-dollarlanden en hun inwoners duurder om goud aan te kopen. Dat komt de vraag niet ten goede.

