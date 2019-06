Exclusief voor abonnees Goud in vijf jaar niet zo duur 21 juni 2019

De goudprijs is gisteren gestegen tot het hoogste niveau in meer dan vijf jaar, nadat de Amerikaanse Federal Reserve had aangegeven de rente te willen verlagen. Het edelmetaal zit al enige tijd in de lift omdat beleggers vaker veiligere bestemmingen zoals goud opzoeken tijdens onrustige tijden op de financiële markten. De dollar zwakte af na het rentebesluit. Daardoor wordt het voor beleggers met andere valuta goedkoper om goud te kopen, wat de prijs omhoog stuurt. Kenners denken dat de goudprijs nog verder kan stijgen. De kans op een renteverlaging stuwde de toonaangevende Amerikaanse aandelenindex S&P500 gisteren eveneens naar zijn hoogste peil ooit. Ook de Dow Jones en de Nasdaq stegen.

