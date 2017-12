Goud blijft veilige haven 00u00 0

Goud heeft zijn beste jaar achter de rug sinds 2010. Gisteren klokte de prijs voor een ounce af op 1.295,5 dollar. Of 12% meer dan begin dit jaar. Het goud profiteerde het voorbije jaar van de toenemende spanningen tussen de VS en Noord-Korea, en deed op die manier zijn status van veilige haven alle eer aan. Maar de belangrijkste factor voor de goudprijs was de zwakkere dollar.