Götze: "Zijn de heenmatch nog niet vergeten" 28 november 2018

Borussia raast dan wel doorheen de competitie, toch gaat de leider in de Bundesliga er niet vanuit dat het Club Brugge zomaar opzij zal zetten. "Ze hebben 1-1 en 0-4 tegen Monaco gespeeld", herinnert Borussia-coach Lucien Favre zich. "Dat zegt eigenlijk alles." Ook Mario Götze is op zijn hoede: "Ze zullen er alles aan doen om te winnen. En dus zullen wij echt een heel goeie prestatie moeten leveren. We zijn de heenwedstrijd nog niet vergeten (gevleide 0-1 voor Dortmund, red.). Die match kwam voor ons vroeg in het seizoen, toch verwacht ik ook nu een lastige partij. Sinds de heenwedstrijd hebben we ons anderzijds wel goed ontwikkeld." (TTV)