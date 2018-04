Gorius: "Terug van heel ver weggeweest" 16 april 2018

Met een magistrale vrijschop zette Julien Gorius (33) OHL op weg naar zijn eerste overwinning in play-off 2. De tweede goal al van de Fransman in de nacompetitie, want ook in Waregem (2-2) maakte hij het openingsdoelpunt. Het was voordien al van 4 augustus, op de eerste speeldag van de competitie in 1B tegen Lierse (2-2),geleden dat de ex-speler van Metz, Brussels, KV Mechelen en Racing Genk nog had gescoord.

