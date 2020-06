Exclusief voor abonnees Gorilla Thandie heeft er halfbroertje of -zusje bij 25 juni 2020

De Antwerpse Zoo mocht gisterochtend een babygorilla verwelkomen. Papa is zilverrug Matadi, mama is Mambele. Zij stelt het goed. De pasgeborene is een nieuw speelkameraadje voor halfzus Thandie. Of zij er een halfbroertje dan wel -zusje bij heeft, is nog niet geweten. "Mambele houdt haar jong de eerste dagen dicht tegen zich aan. We laten ze eerst rustig aan elkaar wennen", legt verzorger Melanie uit. "Kleuter Thandie reageerde heel nieuwsgierig en wilde al eens aan de neus van de baby prutsen." Ook over de naam is nog niets beslist. "2020 is het jaar van de V", zegt woordvoerder Ilse Segers. "Eens het geslacht bekend is, laten we onze bezoekers mee beslissen." Het is pas de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla geboren wordt in de Mensapenvallei.

