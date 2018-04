Gordon Ramsay wil veganist worden 20 april 2018

De Britse tv-kok Gordon Ramsay (51) overweegt veganist te worden. Op Twitter postte hij een foto van een nieuwe veganistische pizza voor een restaurant dat hij recent opende en schreef daarbij: "Ik ga dat veganistische gedoe een kans geven". En dat van de chef die bekend staat om zijn vleesgerechten. "Ik ben lid van PETA", tweette hij ooit. Daarmee bedoelde hij niét de bekende dierenrechtenorganisatie - al snel volgde: "People Eating Tasty Animals". Vraag is dan ook of hij het meent als veganist of gewoon promo wil voeren voor zijn pizza. In zijn entourage klinkt dat Ramsay het wel degelijk wil proberen. "Gordon is erg bezig met zijn gezondheid. Hij wil fit blijven. Als een veganistisch dieet hem daarbij kan helpen, zal hij dat zeker overwegen." De klanten van zijn restaurants hoeven niet te vrezen: daar zal hij wel vis- en vleesgerechten blijven serveren.

