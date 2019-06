Exclusief voor abonnees Gordon Ramsay kan tot 100 nieuwe restaurants openen in VS 28 juni 2019

De Britse chefkok Gordon Ramsay heeft een zakelijke deal gesloten die hem toelaat om de komende jaren tot honderd nieuwe restaurants te openen in de Verenigde Staten. Het geld - 100 miljoen dollar - komt van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, zo schrijft de Britse krant 'The Times'. Lion Capital zou 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) op tafel leggen voor een belang van 50 procent in de onderneming 'Gordon Ramsay North America', en zou de nodige fondsen voorzien om de komende vijf jaar 75 tot 100 restaurants te openen in de VS.

