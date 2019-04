Exclusief voor abonnees Gooit Adinkerke roet in het titelfeest van Diksmuide B? 04 april 2019

00u00 0

Voetbal

vierde provinciale a

Adinkerke is onderaan het klassement terug te vinden, maar hield de voorbije twee weken wel topploegen WS Zarren (2-2) en Davo Westende (4-4) in bedwang. SV Diksmuide B is bijgevolg op hun hoede voor de Adinkerkenaars, al wil het dit weekend wel met de oppergaai pronken.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen