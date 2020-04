Exclusief voor abonnees Gooi niet met stenen 09 april 2020

Ik word ziek als ik alle kritiek op de coronamaatregelen lees in deze rubriek. Dit is een uitzonderlijke, onverwachte situatie, die uitzonderlijke stappen vereist. Stel u in de plaats (met dezelfde verantwoordelijkheid!) van de mensen die nu de crisis proberen te dempen. Laat ze hun werk doen. Zij zullen ook buiten onze grenzen kijken hoe anderen dit doen en dit meenemen in hun overwegingen. Na deze alarmtoestand moet een evaluatie volgen. Laten wij dan de juiste oplossingen onthouden en niet met stenen gooien bij eventuele foute beslissingen. Laten we leren, niet bekritiseren.

Paul Gijswijt, Poelkapelle

