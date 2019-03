Exclusief voor abonnees Google schrapt app die homo's wil 'genezen' 30 maart 2019

Een app die mensen aanspoort om zichzelf "te genezen van homoseksuele gevoelens" is door Google uit de Play Store verwijderd. Eerder hadden ook Apple, Amazon en Microsoft de app van de christelijke organisatie Living Hope Ministries al geschrapt. Omdat Google achterbleef, werd het door belangenvereniging Human Rights Campaign (HRC) niet opgenomen in de ranglijst van 'homovriendelijke werkgevers' - een lijst waarop Google doorgaans de hoogst mogelijke score haalde. Volgens HRC is de app "levensbedreigend" voor homojongeren. Bekeringstherapieën zijn eigenlijk "kindermisbruik", klinkt het. De organisatie is blij met Googles besluit. (TW)