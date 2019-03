Google raadt aan Chrome-browser te updaten 08 maart 2019

In Google Chrome zit een gevaarlijke fout die hackers kan helpen bij het uitvoeren van een cyberaanval. Google roept daarom alle gebruikers op om zo snel mogelijk hun browser te updaten. Details over de fout zijn niet bekend, maar het zou gaan om een softwarefout waardoor cybercriminelen op afstand een malware kunnen installeren op je pc. Zo'n malware wordt gebruikt om computersystemen te verstoren of gevoelige informatie te verzamelen. Als je zelf je browser wil controleren, kan je kijken of de update goed is uitgevoerd. Je kan ook een antivirusscanner aan het werk zetten. (AVA)