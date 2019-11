Exclusief voor abonnees Google Pixel 4 GOEDGEKEURD DOOR tweakers 23 november 2019

De Google Pixel 4 is een bijzonder fijne smartphone om te gebruiken, met zijn vlotte Android-ervaring, een goed updatebeleid en prettige gezichtsontgrendeling. Hij heeft radartechnologie, waarmee ontgrendelen sneller wordt. Helaas gaat het toestel gebukt onder een erg matige accuduur, waardoor je het bij iets intensiever gebruik tussendoor moet opladen. De camera is geweldig, zoals we van de Pixel-lijn gewend zijn. Toch mist de Pixel 4 een ultragroothoekcamera, die veel high-endconcurrenten wel hebben. En de opslagcapaciteit is niet hoog. Daardoor is deze fijne telefoon niet voor iedereen de ideale keuze.

