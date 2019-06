Exclusief voor abonnees Google Pixel 3a Gekeurd door tweakers 15 juni 2019

Google heeft voor zijn vereenvoudigde Pixel 3a slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden. Het belangrijkste voordeel is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is de tweede goede reden om voor de 3a te gaan. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels vinden we waterdichtheid het meest jammerlijke en er zit ook een middenklasse-processor en trager geheugen in de Pixel 3a. Voor deze prijs kunnen we daar echter wel overheen komen, zeker als we de voordelen ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde telefoons meewegen.

