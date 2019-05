Exclusief voor abonnees Google Maps censureert legerdomeinen 24 mei 2019

Google heeft gehoor gegeven aan de vraag van het ministerie van Defensie om alle militaire domeinen in ons land te censureren op Google Maps. Zowel grote gebouwen, zoals de marinebasis in Zeebrugge, als kleinere kazernes zullen niet meer in detail zichtbaar zijn. Daarnaast zijn ook het koninklijk paleis, het paleis van Laken, het NAVO-hoofdkwartier in Evere en de Amerikaanse ambassade in Brussel minder herkenbaar in beeld gebracht.

