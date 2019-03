Google lanceert emoji's zonder geslacht 15 maart 2019

Google komt in de loop van het jaar met emoji's zonder geslacht. Naast de afbeeldingen van mannen en vrouwen komen er ook varianten voor 'personen'. Daaraan is niet duidelijk te zien of het een man of een vrouw is. Google heeft de nieuwe emoji's voorgelegd aan het Unicode Consortium, een samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat over emoji's beslist. Onder meer de tekeningen van een agent, een zombie, een bouwvakker en een 'facepalm' zouden de geslachtsloze variant moeten krijgen.