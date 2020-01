Google kan borstkanker beter opsporen dan dokter DM

03 januari 2020

05u00 1 De Krant Google zegt dat het erin geslaagd is de opsporing van borstkanker te verbeteren met behulp van artificiële intelligentie (AI). Na twee jaar onderzoek heeft de techgigant zijn bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Voor het onderzoek werkte Google nauw samen met vooraanstaande wetenschappers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De vorsers 'trainden' software die artsen moet helpen bij het analyseren van mammografieën. Dat is zelfs voor specialisten een ingewikkelde opdracht, waardoor niet zelden een verkeerde diagnose wordt gesteld. Zulke vergissingen kunnen leiden tot vertragingen in de behandeling, onnodige onrust bij de patiënt en een hogere werkdruk voor radiologen. Ter illustratie: alleen al in de VS en het VK worden jaarlijks ruim 42 miljoen mammografieën gemaakt. Het is volgens Google van groot belang dat de analyse van al die beelden sneller en nauwkeuriger gebeurt.

De slimme software van Google heeft in totaal bijna 120.000 geanonamiseerde mammografieën bestudeerd. Het aantal valspositieve resultaten daalde dankzij het AI-model met 5,7% in de VS en met 1,2% in het VK, terwijl het aantal valsnegatieve resultaten respectievelijk afnam met 9,4% en 2,7%. Naar aanleiding van die positieve eerste onderzoeksresultaten zal Google het model nu verder ontwikkelen. Nieuwe applicaties kunnen radiologen in de toekomst wellicht ook assisteren bij de borstkankerscreening zelf.

Concurrent Microsoft gebruikt eveneens kunstmatige intelligentie om kanker in een vroege fase te detecteren. Het bedrijf liet in november vorig jaar weten dat het samen met het Indiase SRL Diagnostics een AI-tool had ontwikkeld om baarmoederhalskanker sneller op te sporen. (DM)