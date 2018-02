Google investeert fors in België: 250 miljoen en 1.200 jobs 02 februari 2018

Technologiereus Google trekt een derde datacentrum op op zijn site in het Henegouwse Saint-Ghislain. Daarmee is een investering van 250 miljoen euro gemoeid. Tegelijk wordt op de site ook het op één na grootste zonnepanelenveld van Wallonië aangelegd, een investering van nog eens 3 miljoen. In totaal levert de bouw van het project 1.200 banen op. De werken zijn al gestart en als alles volgens plan verloopt, worden ze midden 2019 afgerond. In zijn datacentrum verwerkt Google allerhande informatie, zoals zoekopdrachten of video's op YouTube. "Dit toont opnieuw aan dat België weinig concurrentie heeft in Europa op vlak van digitale infrastructuur", reageert minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld). Het center in Saint-Ghislain was in 2007 het eerste dat Google buiten de VS bouwde. Sindsdien pompte de technologiereus al 1 miljard euro in de site.

