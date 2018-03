Goodiebag Oscars 'nog maar' 100.000 dollar waard 01 maart 2018

'Everyone wins' staat er op de goodiebag van de Oscars. En dat mag je letterlijk nemen, want er zitten voor liefst 100.000 dollar (82.000 euro) aan cadeaus in. Niet verkeerd, al was de inhoud van de goodiebag, die alle genomineerden mee naar huis krijgen, vorig jaar 250.000 dollar (205.000 euro) waard. Sinds het #MeToo-schandaal haken sponsors massaal af omdat ze liever niet meer met Hollywood geassocieerd worden. Toch hebben de Meryl Streeps van deze wereld niet te klagen, want in de 'schamele' goodiebag van 100.000 dollar zitten nog genoeg extravagante geschenken - goed voor 56 in totaal. (DBJ)

