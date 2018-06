Gomez in de spits verwacht 27 juni 2018

Löw moet noodgedwongen aan zijn elftal sleutelen. Jerome Boateng liep tegen Zweden tegen rood aan en is geschorst. Achterin moet ook Rüdiger zijn plek afstaan. Hummels is weer fit en komt in de ploeg. Niklas Süle speelt aan zijn zijde in het centrum van de verdediging. Sebastian Rudy brak tegen Zweden zijn neus na een contact met Toivonen. Hij werd geopereerd en even overwoog de medische staf om hem met een masker te laten spelen, maar dat plan werd afgevoerd. Dat zou betekenen dat Khedira weer in de ploeg komt op het middenveld. In de punt van de aanval wordt oude getrouwe Mario Gomez verwacht. Timo Werner verhuist daardoor naar de linkerflank. (SJH)