Exclusief voor abonnees Golf 07 maart 2020

Thomas Pieters en Thomas Detry hebben zich in Doha voor de finaleronden van het Qatar Masters (European Tour/1,75 miljoen dollar) geplaatst. Nicolas Colsaerts redde het niet. Pieters zakte na een ronde in 70 slagen, één onder par, wel van de derde naar de veertiende stek. Met 138 slagen volgt hij op zes slagen van Andy Sullivan en de Spanjaard Jorge Campillo, die de leiding delen. Detry had voor zijn tweede ronde slechts 66 slagen nodig en rukte op van de 81ste naar de 29ste plaats.