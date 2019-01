Golf 22 januari 2019

Thomas Pieters is na zijn 16de plek op het HSBC Championship in Abu Dhabi drie plaatsen gestegen op de wereldranking: de 26-jarige Antwerpenaar staat nu 73ste. Zijn volgende afspraak is op 31 januari in het Saudische Jeddah voor de Saudi International. Thomas Detry, 65ste pas in de Verenigde Arabische Emiraten, tuimelde 6 plaatsen op de ranking en staat 145ste. Nicolas Colsaerts, 42ste in Abu Dhabi, zakt van de 190ste naar 193ste plek. (VH)